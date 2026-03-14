Ceyhan\'da Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda lastiği patlayan ambulans, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ekipler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
