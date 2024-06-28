Ceyhan'da Kamu Arazi Tahsisleri İle İlgili Operasyon: 20 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan'da Kamu Arazi Tahsisleri İle İlgili Operasyon: 20 Gözaltı

Ceyhan\'da Kamu Arazi Tahsisleri İle İlgili Operasyon: 20 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz tahsis edilmesi yoluyla haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat da ele geçirildi.

28.06.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz tahsis edilmesi yoluyla haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazilerinin usulsüz yollarla tahsis edilerek haksız menfaat sağlandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri bilgi ve deliller sonucunda kimliğini belirledikleri 21 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör, 23 dolu fişek, 8 dolu kartuş ve uzun namlulu tüfeğe ait 5 dolu fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Ceyhan, Adana, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Kamu Arazi Tahsisleri İle İlgili Operasyon: 20 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:59:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan'da Kamu Arazi Tahsisleri İle İlgili Operasyon: 20 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement