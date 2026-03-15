Ceyhan\'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak bir fabrikanın istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali D., ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü kavşağı yakınında meydana geldi. Ali D.'nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.