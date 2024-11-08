Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdulkadir Kaplan idaresindeki 80 LK 478 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Gişeleri mevkisinde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaplan'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da kaza: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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