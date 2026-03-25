Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

25.03.2026 08:20
Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosiklet kazasında 17 yaşındaki Ahmet Can T. yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki Ahmet Can T. (17) ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Advertisement
