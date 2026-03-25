Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosikletteki Ahmet Can T. (17) ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?