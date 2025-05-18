Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?