Ceyhan Belediyesi'nden Zincir Marketlerde Gıda Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan Belediyesi'nden Zincir Marketlerde Gıda Denetimi

23.01.2026 10:24  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde zincir marketlerde denetim yaparak ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat tarifelerinin uygunluğunu kontrol etti. İhlal tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenli alışveriş yapabilmesi bizim için önceliktir. Zabıta ekiplerimizle birlikte ilçe genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığını riske atan, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi, düzenli denetimlerle hem halk sağlığını korumaya hem de tüketici haklarını güvence altına almaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ekonomi, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden Zincir Marketlerde Gıda Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:47:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi'nden Zincir Marketlerde Gıda Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.