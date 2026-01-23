Ceyhan Belediyesi'nden Zincir Marketlerde Gıda Denetimi

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenli alışveriş yapabilmesi bizim için önceliktir. Zabıta ekiplerimizle birlikte ilçe genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığını riske atan, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi, düzenli denetimlerle hem halk sağlığını korumaya hem de tüketici haklarını güvence altına almaya devam edeceğini bildirdi.