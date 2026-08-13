Ceyhan Nehri'nde Cansız Beden Bulundu
Adana'da kaybolan Suriyeli Salih Süleyman'ın cansız bedeni Ceyhan Nehri'nde bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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