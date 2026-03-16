Cezaevi Firarisi Ölümünde İki Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevi Firarisi Ölümünde İki Tutuklama

16.03.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da cezaevi firarisi İbrahim K., bir evde tabancayla ölü bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisinin saklandığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayındırlık Mahallesi'nde İbrahim K'nin evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında B.E. (17) ve Y.N. (20) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bayındırlık Mahallesi'nde dün bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K'nin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

İbrahim K'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenmişti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cezaevi, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevi Firarisi Ölümünde İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 00:50:27. #7.12#
SON DAKİKA: Cezaevi Firarisi Ölümünde İki Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.