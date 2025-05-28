Cezaevinde Nikah: Buğra Gökce Evlendi - Son Dakika
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Cezaevinde Nikah: Buğra Gökce Evlendi

28.05.2025 18:39
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İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde Filiz Kahveci ile evlenerek mutluluğu yaşadı.

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde hayatını Filiz Kahveci ile birleştirdi. Nikaha, Gökce'nin 80 yaşındaki annesi ile ağabeyi de katıldı. Ağabey Gökce, "Vatan hainleri, IŞİD'ciler, domuz bağcılar, bebek katilleri dışarıda. Eli silah tutmayan, kalem tutan vatanın yetiştirdiği kıymetli akademisyenler ve devlet insanları hepsi içeride. Direniş esastır, direnmeye devam" dedi. Filiz Kahveci'nin babası Ahmet Kahveci de "Babalar ve annelerin, eğer kızları varsa en büyük mutlulukları nedir? Kızları evlendiği gün, kızını koluna takıp o delikanlının koluna teslim etmektir. Bugün ben edemedim" diye konuştu.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde Filiz Kahveci ile evlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şahitlik yaptığı nikaha, Buğra Gökce'nin annesi Şeyma Gökce, ağabeyi Tuğba Gökce ile Filiz Kahveci'nin babası Ahmet Kahveci de katıldı.

Nikahın ardından, cezaevi önünde açıklama yapan 80 yaşındaki anne Şeyma Gökce, "O kadar büyük kötülüklerle karşılaşılıyor ki hangisini söyleyeceksin aklına gelmiyor. Yazık günah. Sokakta katiller, kadını öldürenler gezerken neden suçsuz insanlar? Kendi istikbalin için herkesi bu kadar aşağılamak, kötülemek, vatanı bu hale getirmek insanlığa yakışır mı? 23 senedir bizle beraber yaşadınız, hiçbir şey kalmadı. Ne kaldı? Bizler kaldık. İnsan istikbalinde çocuğunun evliliğini, yavrusu olmasını, mutlu olmasını ister ama sen bundan mahrum kalırsan bir anne olarak çalışıp çabalayıp, evladı büyütüp bu hale getirdikten sonra, hiçbir şey göremeyince ne oluyor? Bize yazık değil mi, biz insan değil miyiz, size uymak zorunda mıyız? Uyamıyoruz, uymuyoruz. Bizim gönlümüz ayrı, sizin ayrı. Biz size bir şey demiyorsak, sizin de bize eziyet etme hakkınız yok, bu kadar."

"75 yaşımıza geldik, ak saçlarımızla mücadeleye devam ediyoruz, devam edeceğiz"

Konuşması sırasında duygulandığı gözlenen Filiz Kahveci'nin babası Ahmet Kahveci de "Babalar ve annelerin, eğer kızları varsa en büyük mutlulukları nedir? Kızları evlendiği gün, kızını koluna takıp o delikanlının koluna teslim etmektir. Bugün ben edemedim. Yine kızımı koluma taktım, götürüyorum. Böyle bir zulüm nasıl yapılabilir ki? Gerçekten, insan olmanın ne kadar uzağındalar, anlatılamaz. Buğra Gökce'yi tanıdığımda ilk sözüm şu oldu: 'Pırıl Prıl bir adam, adam gibi adam kızım' demiştim. Hatta evlilik kararlarında, Filiz telefon etti, 'Baba, Buğra bu arada evlenelim diyor, ne dersin?' dedi. Ben de 'Bak kızım yoldaşlık,arkadaşlık, cansaşlık böyle günde belli olur. O orada yalnız başına değil. Sen onunla olursan daha çok direneceksiniz. Bu insanlar daha çok direnecek ve kesinlikle başaracaksınız ve kesinlikle biz başaracağız. Zafer bizim olacak vatan hainlerinin olmayacak. Biz kazanacağız ama çocuklarımız eziyet çekiyor. 75 yaşımıza geldik, ak saçlarımızla mücadeleye devam ediyoruz, devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Buğra Gökce'nin ağabeyi Tuğba Gökce, mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, "Vatan hainleri, IŞİD'ciler, domuz bağcılar, bebek katilleri dışarıda, silahları bırakanlar dışarda. Kime, nereye bıraktıkları belli değil. Eli silah tutmayan, kalem tutan vatanın yetiştirdiği kıymetli akademisyenler ve devlet insanları hepsi içeride. Biz onurlu, şerefli bir Kıbrıs gazisi babanın çocuğuyuz. Sadece şunu söylüyorum: Gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzü herkesindir, sizindir. Siz de gökyüzüne bakın. Direniş esastır, direnmeye devam" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cezaevinde Nikah: Buğra Gökce Evlendi - Son Dakika

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