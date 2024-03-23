Cezayir, ABD'nin Gazze karar tasarısını eleştirdi

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Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ABD'nin karar tasarısını, "açık bir barış mesajı taşımadığını ve daha fazla Filistinli sivilin öldürülmesine izin vereceği" şeklinde değerlendirdi.

ABD'nin karar taslağına karşı Rusya ve Çin'in veto yetkisini kullanmasının ardından Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ammar bin Cami açıklamada bulundu.

Cami, "ABD'nin karar tasarısı açık bir barış mesajı taşımıyordu. Daha fazla Filistinli sivilin öldürülmesine izin verecek ve şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli garantileri sağlamayacaktı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin karar tasarısının, "beklentileri karşılamadığını" vurgulayan Cami, Washington tarafından önerilen projenin "kan dökmeye devam etme iznini içerdiğini" söyledi.

BMGK'de ABD'nin karar tasarısı bugün yapılan oylamada 11 "evet" oyu alırken, Rusya, Çin ile Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullanmıştı.

İki daimi üye Rusya ve Çin'in vetoları nedeniyle ABD'nin tasarısı kabul edilmemişti.

ABD'nin karar tasarısı

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiği" ifade edilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği bildirilmişti.

9'uncu kez karar tasarısı oylandı

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.