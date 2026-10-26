Cezayir açıklarında yaralanan denizci HACI ALİ SARI gemisinden helikopterle alındı - Son Dakika
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Cezayir açıklarında yaralanan denizci HACI ALİ SARI gemisinden helikopterle alındı

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Cezayir açıklarında yaralanan denizci HACI ALİ SARI gemisinden helikopterle alındı
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Cezayir açıklarında HACI ALİ SARI gemisinde iş kazasında yaralanan Türk denizcinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Tahliye, AAKKM'nin Cezayir MRCC ile iletişime geçmesiyle yapıldı.

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Cezayir açıklarında seyreden Türk bayraklı 'HACI ALİ SARI' isimli gemide meydana gelen iş kazasında yaralanan Türk denizcinin, helikopterle tahliye edilerek hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cezayir açıklarında Türk denizcimizin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Cezayir açıklarında seyreden Türk bayraklı HACI ALİ SARI isimli gemimizde meydana gelen iş kazasında bir Türk denizcimizin yaralandığı ve acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bilgisi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimize (AAKKM) ulaştı. AAKKM tarafından Cezayir Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC) ile derhal iletişime geçilerek acil tıbbi tahliye talebimiz iletildi. Talebimiz üzerine Cezayir makamlarınca görevlendirilen helikopterle yaralı denizcimizin gemiden tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek hastaneye sevki sağlandı. Denizcimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHA
DenizcilikAli SarıCezayirGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir açıklarında yaralanan denizci HACI ALİ SARI gemisinden helikopterle alındı - Son Dakika
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