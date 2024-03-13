Cezayir Bakanı: Gazze'deki durum Filistinli kadınlar ve çocuklara yönelik bir savaştır

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NEW Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou, Gazze'deki durumla ilgili, "Bu Filistinli kadınlar ve çocuklara yönelik bir savaştır." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde çatışmanın önlenmesinde kadın ve gençlerin rolüne ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan Krikou, kadınların, toplumların bel kemiği olduğunu ve diyaloğu teşvik ettiğini söyledi.

Kadınların çatışmaların barışçıl çözümünü tercih ettiğini ancak karar alma mekanizmalarında kendilerine söz verilmediğini belirten Krikou, kadınların barış masasında hak ettiği yeri alması gerektiğinin altını çizdi.

Krikou, bugünün konusunu, Filistin halkının acısına değinmeden ele almanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Filistin halkı, işgalci güç tarafından ölüm ve yıkım makinesine maruz kalmış durumda." diye konuştu.

En çok acı çekenler arasında özellikle kadınların yer aldığını vurgulayan Krikou, çekilen sıkıntıları tarif edecek söz bulunmadığını kaydetti.

Krikou, "Bu, Filistinli kadınlar ve çocuklara yönelik bir savaştır. Kadın haklarını savunanlar sessiz kalmamalı ve bu barbar ölüm makinesine dur demeli." ifadelerini kullandı.

"Toplumun yarısı sürece katılmadan sürdürülebilir barış sağlanamaz"

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise dünya genelinde silahlı çatışmalarda çok ciddi artış olduğunu dile getirdi.

DiCarlo, "İnsani yardım ihtiyaçları rekor kırmaya devam ediyor ve yetişme kabiliyetimizi aşıyor." dedi.

Çatışmaların önlenmesinin büyük önem taşıdığını ve hayat kurtardığını ifade eden DiCarlo, bunun aynı zamanda maliyeti de düşürdüğünü söyledi.

DiCarlo, kadınların katılımıyla ilgili ise "Toplumun yarısı sürece katılmadan ve karar veremeden sürdürülebilir barış sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.