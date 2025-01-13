Cezayir Büyükelçisi'nden PKK/YPG Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayir Büyükelçisi'nden PKK/YPG Açıklaması

Cezayir Büyükelçisi\'nden PKK/YPG Açıklaması

Cezayir Büyükelçisi, PKK/YPG'nin katıldığı konferans iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

13.01.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, "Cezayir hükümeti tarafından izin verilen PKK/ YPG terör örgütü üyelerinin de katıldığı uluslararası bir konferansın düzenlendiği" iddialarına ilişkin, "Bir Kürt heyetinin Cezayir'e davet edildiği iddialarının hayal ürünü ve tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cezayir'in Tindouf kentinde, Cezayir destekli Polisario Cephesi'nin kontrolündeki kamplarda, PKK/YPG terör örgütü üyelerinin de katıldığı uluslararası bir konferansın düzenlendiği iddia edildi. Cezayir yerel basınına konuşan kaynaklar, Cezayir'in Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Cezayir makamlarının izni olmadan bu konferansın düzenlenmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Toplantıya, iklim aktivisti Greta Thunberg'in yanı sıra, hem PKK/YPG'yi hem de Batı Sahra ayrılıkçılarını destekleyen Almanya merkezli grupların da katıldığı öne sürüldü.

Bu haberler üzerine Cezayir Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı basın açıklaması yayınladı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani imzasıyla yapılan açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Büyükelçi Belani'nin açıklaması şöyle:

"Bazı medya organları tarafından, bir Kürt heyetinin Cezayir'e davet edildiği iddialarına yanıt olarak, bu iddiaların hayal ürünü ve tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim. Ülkemin Türkiye ile olan güçlü ve stratejik ilişkilerinin, hiçbir karışıklığa veya düşmanane bir belirsizliğe uğramayacağını yinelemek isterim. Ayrıca, hükümetim, devletlerin iç işlerine müdahale etmemektedir, bu, dış politika doktrinimizle tutarlı bir yaklaşımdır. Son olarak, terörizmi her türlü biçimi ve tezahürüyle, nereden gelirse gelsin, güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu, ilkesel bir duruş ve ulusal politikamızda sürekli bir prensiptir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Konferans, Güvenlik, Politika, Türkiye, Cezayir, Güncel, Ankara, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Büyükelçisi'nden PKK/YPG Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir Büyükelçisi'nden PKK/YPG Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.