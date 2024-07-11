Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ikinci dönem için adaylığını açıkladı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 7 Eylül'de yapılması planlanan seçimlerde ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, yerel basına verdiği röportajda, "Birçok siyasi ve siyasi olmayan parti ve kuruluşun talebi üzerine Anayasa'nın izin verdiği ölçüde ikinci dönem için aday olacağım." ifadelerini kullandı.

Tebbun, "Halk beni tekrar seçme kararı verirse başım gözüm üstüne. Eğer seçmezlerse o zaman ben görevin bir kısmını yapmış olacağım, kim gelirse gelsin devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tebbun, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından 12 Aralık 2019'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanarak 5 yıl için ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bağımsız Seçim Kurumuna göre, cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyenlerin sayısı 34'e ulaşırken, Tebbun'un ikinci dönem adaylığını açıklamasının ardından bu sayı 35'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 Eylül'de yapılması planlanan Cezayir'de adaylık başvuruları ise 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek.