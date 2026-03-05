Cezayir'de Askeri Uçak Düştü

Cezayir'de başkent yakınlarında bir askeri nakliye uçağının düştüğü ve mürettebattan 2'sinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BE 1900 tipi küçük bir askeri nakliye uçağı, başkent Cezayir'in güneyindeki Birinci Askeri Bölge'deki Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştü.

Uçak içindeki 6 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybederken, 4'ü yaralandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, yaşanan olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.