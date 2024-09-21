Cezayir'de Sel Felaketi: İki Ölü - Son Dakika
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Cezayir'de Sel Felaketi: İki Ölü

El-Celfe vilayetindeki sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk için arama devam ediyor.

21.09.2024 22:20
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Cezayir'in orta kesimlerindeki El-Celfe vilayetindeki sel felaketinde 2 kişi öldü.

Cezayir Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, El-Celfe vilayetinde bir kamyonun sel sularına kapılması sonucu 1 kişinin öldüğü, araç içinde bulunan 1 çocuğu arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Cezayir'in güneybatısındaki bölgelerde 9 Eylül pazartesi gününden sonra etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmişti.

Sivil savunma yetkilileri, sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Ülkenin güneybatısında son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden etkilenen 260 ailenin tahliye edilerek geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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