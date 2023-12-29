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Cezayir'deki İslami Parti, Filistin Direnişini Destekleyen Uluslararası Koalisyon Kurulması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Cezayir'deki İslami Parti, Filistin Direnişini Destekleyen Uluslararası Koalisyon Kurulması Çağrısında Bulundu

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin direnişini destekleyen ülkelerden oluşan bir uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulundu. MSP, İsrail'in saldırılarını durdurmak, Filistin halkına yardım sağlamak ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargılanmasını talep etti.

Cezayir\'deki İslami Parti, Filistin Direnişini Destekleyen Uluslararası Koalisyon Kurulması Çağrısında Bulundu
29.12.2023 - 04:31,
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Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ana muhalefet partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir "uluslararası koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

MSP, partinin icra bürosunun gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin direnişini destekleyen ülkelerden oluşan kapsamlı bir eksen oluşturulması, İsrail'in saldırılarını durdurmak için işbirliği yapılması, Filistin halkına yardım sağlamak için sınır kapılarının açılması ve İsrail'in izi sürülerek işlediği suçlardan dolayı yargılanarak mahkum edilmesi talep edildi.

Filistin meselesini yeniden küresel ilgi odağı haline getiren Aksa Tufanı'na övgüde bulunulan açıklamada, Filistin halkının direniş haklarını engellemeye yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin direnişine siyasi ve diplomatik destek sağlamak, onun seçeneklerini desteklemek gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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