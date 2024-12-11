Cezayir'den İsrail'e Kınama

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Cezayir, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişiminde bulunmasını "güçlü" bir şekilde kınayarak, uluslararası topluma, Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak birleşik bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, son günlerdeki gelişmeleri fırsat bilerek Suriye topraklarını işgal etme girişimine sert tepki gösterildi.

Açıklamada, "Cezayir, siyonist yapının (İsrail) ordusunun, Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı iptal ettiğini duyurarak işgal altındaki Golan'daki tampon bölgeye el koymak suretiyle Suriye'nin egemenliğini ihlal etmesini ve topraklarına saldırmasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun bu girişimi, "Suriye'nin içinde bulunduğu mevcut durumdan ve bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanarak, İsrail yönetiminin izlediği yayılmacı ve yerleşimci politikayla uyumlu yeni bir oldu bittiyi dayatmak için" yaptığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Suriye tesislerine ve kurumlarına yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırıları da kınandı.

Cezayir'in, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve ilgili uluslararası yasa ve sözleşmelere uygun olarak işgal altındaki Golan'ı geri alma konusundaki meşru hakkını destekleyen kararlı tutumuna bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak ortak bir tutum sergilenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.