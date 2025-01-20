Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan Gazze Açıklaması

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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği insanlık suçları ve yıkımın kelimelerle anlatılamayacak boyutta olduğunu belirtti.

Attaf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın ardından yapılan ateşkes anlaşması hakkında "endişeli bir biçimde iyimser" olduklarını ifade eden Attaf, ateşkes anlaşması konusunda çaba sarf eden arabuluculara teşekkür etti.

Saldırılar sürecince yaşananlara işaret eden Attaf, "15 ay süren savaşın ardından, felaketin bilançosu kelimelerle anlatılamayacak düzeyde. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 46 binden fazla kaybın ardından, Gazze artık Gazze değil." dedi.

Attaf, bölgede hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler dahil her yerin hedef alındığı Gazze'de yıkımın boyutuna dikkati çekti.

Uluslararası toplumun " Orta Doğu'da yaklaşık 80 yıldır yaşananları artık kaldıramayacağını" vurgulayan Attaf, Filistinliler için "bir trajediyi, diğerinin izlediğini" kaydetti.

Attaf, ateşkes anlaşmasının barışa ulaşmak için bir fırsat olduğunun altını çizerek, BMGK'nın sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Filistin'in kaderinin "öncelikle Filistin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini" işaret eden Attaf, dış müdahalenin daha fazla böldüğü Filistin'in birlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Attaf, Filistinli gruplar ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasının siyasi bir çözümle desteklenmediği müddetçe "son, kapsamlı ve kalıcı" olmayacağı uyarısında bulundu.