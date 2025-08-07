Cezayir, Fransa ile Vize Anlaşmasını Feshetti

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararının ardından, Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'e karşı "daha sert bir yaklaşım" benimsenmesi gerektiğini belirterek, hükümete bu ülkenin diplomatik pasaport sahiplerine uygulanan vize muafiyetini askıya alma talimatı verdiği hatırlatıldı.

Diplomatik pasaport ve görev pasaportu sahiplerine vize muafiyeti tanıyan ikili bir anlaşma yapılmasını Fransa'nın gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, "Cezayir, hiçbir zaman kendisi talep etmemiştir. Bu talep, birçok kez yalnızca Fransa tarafından gündeme getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın bu anlaşmayı askıya almasıyla birlikte, "Cezayir için bu anlaşmayı açık ve net bir şekilde feshetme fırsatı doğmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Macron'un, Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararının ardından Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshettiklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilişkilerin gergin seyrettiği Cezayir'e karşı "daha sert bir yaklaşım" benimsenmesi gerektiğini belirterek, dün, hükümete bu ülkenin diplomatik pasaport sahiplerine uygulanan vize muafiyetini askıya alma talimatı vermişti.

Le Figaro'nun haberine göre, Macron, Başbakan François Bayrou'ya yazdığı mektupta, Cezayir ile gergin seyreden ilişkiler karşısında Fransa'nın "daha sert ve kararlı bir tutum sergilemesi için" yeni tedbirler alınmasını istemişti.

Macron mektubunda "Cezayirli yetkililer son aylarda iki ülkenin çıkarı doğrultusunda birlikte çalışmak için tekrar tekrar yaptığımız çağrıları bilinçli olarak karşılıksız bırakmayı seçti. Bu farklı olabilirdi. Artık daha sert bir yaklaşım benimsemekten başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'tan iki ülke arasında 2013'te yapılan diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyetinin tanındığı anlaşmanın "resmi olarak askıya alındığını" Cezayirli yetkililere bildirmesini istemişti.

Diplomatlar sınır dışı edilmişti

Cezayir 14 Nisan'da Fransa'nın 12 diplomatını sınır dışı kararı almış, bu karara misilleme yapan Fransa da 15 Nisan'da 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edeceğini duyurmuş ve Cezayir Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Cezayir'in diplomatları sınır dışı etme kararı, 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirlinin, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı Fransa'da tutuklanmasının ardından gelmişti.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Cezayir, Fransa'nın sınır dışı ettiği Cezayirli tutukluların ülkeye girişine izin vermeyerek geri gönderiyor. İki ülke arasında, sınır dışı edilen tutukluların geri gönderilmesi son dönemlerdeki başlıca gerginlik noktalarından birini oluşturuyor.

Ayrıca Fransa, egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurmuş, bu durum bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri bozmuştu. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.