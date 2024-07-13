Cezayir, Gazze'yle Dayanışma Amacıyla Sanat Festivallerini Erteliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayir, Gazze'yle Dayanışma Amacıyla Sanat Festivallerini Erteliyor

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, Siyonist suç güçlerinin gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım göz önüne alınarak, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerini Gazze'yle dayanışma amacıyla erteleme kararı aldı. Festivallerin yerine Filistin davasını destekleyecek başka kültürel ve entelektüel faaliyetler düzenleneceği açıklandı.

13.07.2024 04:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerinin, Gazze'yle dayanışma amacıyla ertelendiğini duyurdu.

Kültür ve Sanat Bakanlığından, söz konusu karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist suç güçlerinin gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım göz önüne alınarak, Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerini erteleme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararın, Cezayir'in, Filistin halkını ve davasını destekleyen tutumu doğrultusunda alındığı kaydedilen açıklamada, festivallerin yerine Filistin davasını destekleyecek başka kültürel ve entelektüel faaliyetlerin düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Gazze, Sanat, Kültür, Dış Politika, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Gazze'yle Dayanışma Amacıyla Sanat Festivallerini Erteliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 05:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir, Gazze'yle Dayanışma Amacıyla Sanat Festivallerini Erteliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement