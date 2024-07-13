Cezayir, Gazze'yle Dayanışma Amacıyla Sanat Festivallerini Erteliyor

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Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerinin, Gazze'yle dayanışma amacıyla ertelendiğini duyurdu.

Kültür ve Sanat Bakanlığından, söz konusu karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist suç güçlerinin gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım göz önüne alınarak, Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerini erteleme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararın, Cezayir'in, Filistin halkını ve davasını destekleyen tutumu doğrultusunda alındığı kaydedilen açıklamada, festivallerin yerine Filistin davasını destekleyecek başka kültürel ve entelektüel faaliyetlerin düzenleneceği belirtildi.