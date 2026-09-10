Cezayir'in BAE ile ilişkileri kesme kararına BAE'li danışmandan diplomasi vurgusu - Son Dakika
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Cezayir'in BAE ile ilişkileri kesme kararına BAE'li danışmandan diplomasi vurgusu

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Cezayir'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına BAE Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ilişkilerin akılla, iletişimle ve çıkarların açık olmasıyla yürütüleceğini belirtti.

Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, "diplomatik ilişkilerin, bulmaca ve şifreli ifadelerle değil akılla, iletişimle ve çıkarların açık olmasıyla yürütüleceğini" belirtti.

Gargaş, Cezayir'in BAE ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Diplomatik ilişkilerin bilmece ve şifre çözmeyi gerektiren işaretlerle değil, akılcı yaklaşım, açık iletişim ve çıkarların net biçimde ortaya konulmasıyla yürütülebileceğini belirten Gargaş, ilişkilerin iç siyasi gerilimlere ya da çıkar ve önceliklerin açıkça belirlenememesine bağlı kalamayacağını ifade etti.

Başarılı diplomasinin, tutumların netliğine, çıkar ve anlaşmazlıkların iyi yönetilmesine dayandığını belirten Gargaş, bunlar dışındaki her şeyin vizyon ve yönetimdeki kusurların birer ifadesi olduğunu aktardı.

Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıklamıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilmişti.

Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, Büyükelçi'ye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Politika, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'in BAE ile ilişkileri kesme kararına BAE'li danışmandan diplomasi vurgusu - Son Dakika

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