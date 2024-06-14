Cezayir'in Sonatrach şirketi Chevron ile petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için anlaşma imzaladı

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Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın ABD'li enerji devi Chevron ile ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Başkent Cezayir'de gerçekleşen imza törenine, Sonatrach'ın CEO'su Reşid Haşişi ile Chevron'un Aramadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Liz Schwarze katıldı.

Haşişi, basına yaptığı açıklamada, mutabakatın, Cezayir'in güneydoğusundaki Ahnat (İlizi vilayeti) ve Berkin (Vurkla vilayeti) havzalarında tespit edilen petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik fırsatlara ilişkin tartışmalar için bir platform oluşturacağını ifade etti.

Sonatrach, daha önce de diğer bir Amerikan enerji devi olan ExxonMobil ile ülkenin güneydoğu ve güneybatısındaki petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için bir anlaşma imzalamıştı.

Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Sonatrach'ın 200 milyar metreküp doğal gaz üretmeyi hedeflediğini ve bunun yarısının 2027 yılına kadar ihraç edileceğini belirtmişti.