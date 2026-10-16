Cezayir, Kolombiya'nın Kudüs'e büyükelçilik taşımasını hukuk ihlali saydı

Cezayir, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınayarak, bu adımı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hamlenin kabul edilemez olduğu belirtilerek, kararın "Kudüs kentinin hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye ve uluslararası hukuk ile ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına açık ve vahim bir ihlal teşkil edecek şekilde emrivaki yaratmaya yönelik yasa dışı ve tekrarlanan girişimler kapsamında yer aldığı" ifade edildi.

Bu "yasa dışı" adımın uluslararası toplum tarafından onaylanan iki devletli çözümü zayıflatacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu kararın "bölgedeki çatışmayı tırmandırmaya katkıda bulunacağı ve Orta Doğu'da sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefleyen çabalara zarar vereceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplum "hukuki, ahlaki ve tarihi sorumluluklarını üstlenmeye ve işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir yasa dışı gerçeklik dayatmayı amaçlayan tekrarlayan politikaları durdurmak için acilen harekete geçmeye" davet edildi.

Kolombiya 46 yıl sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı

Kolombiya, 14 Ekim'de, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti.

Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland de İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.