Cezayir, Lübnan'a akaryakıt yardımı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayir, Lübnan'a akaryakıt yardımı gönderdi

Cezayir'in, Lübnan'da elektrik üretimi durdurulan istasyonların yeniden çalıştırılması için gönderdiği akaryakıt yüklü tanker, Trablusşam Limanı'na ulaştı.

28.08.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'in, Lübnan'da yaklaşık 10 gün önce elektrik üretimi durdurulan istasyonların yeniden çalıştırılması için ilk yardım paketi olarak gönderdiği 30 bin ton akaryakıt yüklü tanker, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam Limanı'na ulaştı.

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, "Akaryakıt yüklü gemimiz, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yükünü Lübnan'ın Trablusşam Limanı'nda boşaltmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un kararının uygulanması kapsamında Lübnan'a akaryakıt taşımak üzere 22 Ağustos'ta Skikda Limanı'ndan ayrılan Ain Aker tankerinin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

İlk sevkiyatın, elektrik santrallerinin yeniden çalışmaya başlatılması ve Lübnan'daki elektrik arzının yeniden sağlanması amacıyla 30 bin ton yakıttan oluştuğu ifade edilen açıklamada, bu yakıtın, enerji verimliliği açısından yüksek kaliteli ve elektrik üretimi için gerekli olan düşük kükürt özelliği taşıdığı aktarıldı.

Gemi, Cezayir'in Lübnan Büyükelçisi Reşid Belbaki ile Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad tarafından Trablusşam Limanı'nda karşılandı.

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a akaryakıt taşıyan "Ain Aker" tankerinin 21 Ağustos'ta yola çıkacağı kaydedilmişti.

Tankerin "ilk aşama olarak 30 bin ton akaryakıtla ilk sevkiyatı yapacağı" aktarılmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi, 18 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Arbavi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla, elektrik kesintisi krizinin üstesinden gelmesinde Lübnan'a yardımcı olmak için Cezayir'in acil petrol yardımında bulunacağını söylemişti.

Lübnan Elektrik Bakanlığından 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan geneline 2019'dan beri sadece 4 saat verilen elektrik hizmetinin, ülke geneline elektrik dağıtan güneydeki Zahrani Tesisleri'nin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından durduğu açıklanmıştı.

Başkent Beyrut'taki havalimanı ile deniz limanı da dahil ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilmişti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle Lübnan Merkez Bankası daha önce elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Elektrik üretimini sadece petrolden sağlayabilen Lübnan hükümeti, yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarına Irak ile yaptığı "petrol" anlaşması ile günlük maksimum 4 saat elektrik hizmeti sunabiliyor.

Lübnanlıların ekseriyeti 4 saatlik devlet elektriği dışında diğer saatlerde özel jeneratörler kullanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cezayir, Ekonomi, Lübnan, Dünya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Lübnan'a akaryakıt yardımı gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:22 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Malazgirt’te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Malazgirt'te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 01:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir, Lübnan'a akaryakıt yardımı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement