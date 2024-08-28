Cezayir, Lübnan'a akaryakıt yardımı gönderdi

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Cezayir'in, Lübnan'da yaklaşık 10 gün önce elektrik üretimi durdurulan istasyonların yeniden çalıştırılması için ilk yardım paketi olarak gönderdiği 30 bin ton akaryakıt yüklü tanker, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam Limanı'na ulaştı.

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, "Akaryakıt yüklü gemimiz, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yükünü Lübnan'ın Trablusşam Limanı'nda boşaltmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un kararının uygulanması kapsamında Lübnan'a akaryakıt taşımak üzere 22 Ağustos'ta Skikda Limanı'ndan ayrılan Ain Aker tankerinin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

İlk sevkiyatın, elektrik santrallerinin yeniden çalışmaya başlatılması ve Lübnan'daki elektrik arzının yeniden sağlanması amacıyla 30 bin ton yakıttan oluştuğu ifade edilen açıklamada, bu yakıtın, enerji verimliliği açısından yüksek kaliteli ve elektrik üretimi için gerekli olan düşük kükürt özelliği taşıdığı aktarıldı.

Gemi, Cezayir'in Lübnan Büyükelçisi Reşid Belbaki ile Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad tarafından Trablusşam Limanı'nda karşılandı.

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a akaryakıt taşıyan "Ain Aker" tankerinin 21 Ağustos'ta yola çıkacağı kaydedilmişti.

Tankerin "ilk aşama olarak 30 bin ton akaryakıtla ilk sevkiyatı yapacağı" aktarılmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi, 18 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Arbavi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla, elektrik kesintisi krizinin üstesinden gelmesinde Lübnan'a yardımcı olmak için Cezayir'in acil petrol yardımında bulunacağını söylemişti.

Lübnan Elektrik Bakanlığından 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan geneline 2019'dan beri sadece 4 saat verilen elektrik hizmetinin, ülke geneline elektrik dağıtan güneydeki Zahrani Tesisleri'nin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından durduğu açıklanmıştı.

Başkent Beyrut'taki havalimanı ile deniz limanı da dahil ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilmişti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle Lübnan Merkez Bankası daha önce elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Elektrik üretimini sadece petrolden sağlayabilen Lübnan hükümeti, yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarına Irak ile yaptığı "petrol" anlaşması ile günlük maksimum 4 saat elektrik hizmeti sunabiliyor.

Lübnanlıların ekseriyeti 4 saatlik devlet elektriği dışında diğer saatlerde özel jeneratörler kullanıyor.