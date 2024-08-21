Cezayir, Lübnan'a Yakıt Yardımı Yapacak - Son Dakika
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Cezayir, Lübnan'a Yakıt Yardımı Yapacak

Cezayir, içinde bulunduğu krizi aşabilmesi için Lübnan'a 30 bin ton yakıt kapasiteli bir tanker gönderiyor. Tanker, Lübnan'daki elektrik santrallerini işletmek için gerekli miktarda yakıt sağlayacak.

21.08.2024 19:47
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Cezayir, elektrik kesintileri yaşayan Lübnan'a içinde bulunduğu krizi aşabilmesi için bu akşam 30 bin ton yakıt kapasiteli bir tanker gönderiyor.

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a akaryakıt taşıyan "Ain Aker" tankerinin bu akşam yola çıkacağı kaydedildi.

Tankerin "ilk aşama olarak 30 bin ton akaryakıtla ilk sevkiyatı yapacağı" aktarıldı.

Lübnan'a yakıt sağlayacak tankerin yola çıkışının, ülkedeki elektrik santrallerini işletmek için gerekli miktarda yakıt sağlanması emrini veren Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi, 18 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Arbavi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla, elektrik kesintisi krizinin üstesinden gelmesinde Lübnan'a yardımcı olmak için Cezayir'in acil petrol yardımında bulunacağını söylemişti.

Lübnan Elektrik Bakanlığından 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan geneline 2019'dan beri sadece 4 saat verilen elektrik hizmetinin, ülke geneline elektrik dağıtan güneydeki Zahrani Tesisleri'nin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından durduğu açıklanmıştı.

Başkent Beyrut'taki havalimanı ile deniz limanı da dahil ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilmişti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle Lübnan Merkez Bankası daha önce elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Elektrik üretimini sadece petrolden sağlayabilen Lübnan hükümeti, yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarına Irak ile yaptığı "petrol" anlaşması ile günlük maksimum 4 saat elektrik hizmeti sunabiliyor.

Lübnanlıların ekseriyeti 4 saatlik devlet elektriği dışında diğer saatlerde özel jeneratörler kullanıyor.

Kaynak: AA

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