Cezayir parlamentosu, 1973'ten bu yana ilk kez Nijer'e asker göndermeyi onayladı - Son Dakika
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Cezayir parlamentosu, 1973'ten bu yana ilk kez Nijer'e asker göndermeyi onayladı

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Cezayir parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un kararnamesini onaylayarak Nijer'e asker gönderilmesine izin verdi. Ulus Konseyi kararı 148 oyla oybirliğiyle kabul etti; Cezayir 1973'teki Arap-İsrail savaşından bu yana ilk kez ülke dışına asker gönderecek.

CEZAYİR, 26 Ekim (Xinhua) -- Cezayir parlamentosu, Ulusal Halk Ordusu birliklerinin Nijer'e gönderilmesini onayladı.

Parlamentonun iki kanadından yapılan resmi açıklamalara göre, parlamentonun üst kanadı Ulus Konseyi ile alt kanadı Ulusal Halk Meclisi pazar günü yapılan kapalı oturumlarda anayasanın 91. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un gönderdiği kararnameye onay verdi.

Ulus Konseyi, kararı 148 oyla oybirliğiyle kabul ederken, Ulusal Halk Meclisi'nde ise toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu karara destek verdi.

Cezayir, 1973 yılındaki Arap- İsrail savaşından bu yana ilk kez ülke dışına asker gönderecek.

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'nin bu ayın başlarında Cezayir'e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında iki ülke arasında ikili askeri ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir askeri işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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