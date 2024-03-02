Cezayir ve Venezuela, enerji sektöründe işbirliği anlaşmaları imzaladı

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Ziyaretlerini Sürdürüyor

Derya Bulut, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ve Karayolları 15. Şube Şefliği'ni ziyaret ederek personelle görüştü. Projelerini anlatan Bulut, kentin gelişmesi ve kalkınması için aday olduğunu belirtti. Esnafları da ziyaret eden Bulut, vatandaşlardan destek isteyerek kentin sorunlarını çözmek için çalışacağını ifade etti. Bulut, kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması gerektiğini vurgulayarak seçimin önemini vurguladı. Programına kahvehane ziyaretleriyle devam etti.