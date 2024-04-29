Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Cezeri\'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Rami Kütüphanesi'nde geçen hafta açılan 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri' sergisi, açıldığı gün 17 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sergide, Cezeri'nin makineleri ve Durmuş Çalışkan'ın rekonstrüksiyonları yer alıyor. Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

29.04.2024 15:51
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Rami Kütüphanesi'nde geçen hafta kapılarını açan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" sergisi, açıldığı gün 17 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın ilk makine mühendisi olarak kabul edilen Cezeri'nin, dönemindeki sanat ve bilim sentezini gözler önüne seren sergide, İstanbul Cezeri Müzesi'nin ürettiği makineler ve Durmuş Çalışkan'ın uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla gerçekleştirilen rekonstrüksiyonları da yer alıyor.

Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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