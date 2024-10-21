Cezeri Robot Ligi Ödül Töreni

Ümraniye Belediyesi'nin gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla düzenlediği Cezeri Robot Ligi'nin final müsabakalarının ödül töreni gerçekleşti.
Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde düzenlenen Cezeri Robot Ligi finalistleri belirlendi. Finale kalan öğrenciler, yarışmanın çeşitli kategorilerinde robotlarını sergilerken; otonom ve sürücülü robotların karşı karşıya geldiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmaların odak noktasında; yapay zeka, robotik teknolojiler ve otomasyon alanındaki becerilerin geliştirilmesi ve gençlerin bu alanlara olan ilgisinin artırılması yer aldı. Ayrıca, yarışmada teknik bilgilerin yanı sıra, takım çalışması, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin öne çıkarılması amaçlandı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.
Yıldırım, gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ümraniye'de robot bile bir başka. Gençlerle her hafta bir turnuva düzenliyoruz. Burada hem İstanbul'daki farklı okullardan hem Ümraniye'den hem de farklı illerden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz liseye gidiyor. Takımlar robotik yarışma gerçekleştiriyor. Bu tür yarışmalar ile gençler becerilerini geliştirecek. Bu şampiyonluklar ile de robotlarını geliştirecekler. Bu tür yarışmaları ne kadar çok yaparsak çocuklar daha da gelişecek. Böyle ligler düzenlemeyi düşünüyoruz. 30-40 maç ile robotik yarışmayı daha iyi hale getireceğiz. Her şey gençler için. Belediye olarak gençlere her türlü imkanı sağlamalıyız" dedi.
2024 CEZERİ ROBOT LİGİ ÜMRANİYE ROBOT YARIŞLARI ÖDÜL ALAN TAKIMLAR
Görüntü Ödülü: 7576/ FMWill
Duyarlı Profesyonellik Ödülü: 9024/ Callister
Takım Ruhu Ödülü: 8084/ Alfa Robotics
Çaylak İlham Ödülü: 9422 Team Forza
Otonom Ödülü: 6459/ AGRobotik
Üretkenlik Ödülü: 6459/ AGRobotik
Kalite Ödülü: 6948/ Kalite Ödülü
Endüstriyel Tasarım Ödülü: 6459/ AGRobotik
Kontrolde İnovasyon Ödülü: 6989/ Kaiser
Mühendislikte Mükemmellik Ödülü: 6989/ Kaiser
Girişimcilik Ödülü: 7576/ FMWill
Jüri Özel Ödülü: 6838/ X-Sharc
En İyi Çaylak Ödülü: 9468/ Team Sirius
Mühendislikte İlham Ödülü: 6431/ Nokta Parantez
Finalist/ 2.lik Ödülü: 6989/ Kaiser – 6874/ Mediterra – 9422/ Team Forza
Şampiyon/ Kazanan Ödülü: 6459/ AGRobotik – 6838/ X-Sharc – 8058/ IELRobotics
Etki Ödülü: 8153/ Tech4Peace
Yılın Öğrencileri: 8058/ IELRobotics/ İbrahim Metin Dönmez
Yılın Mentörü: 7576/ FMWill/ Hasan Turan
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