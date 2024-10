Cezeri Robot Ligi Ödül Töreni

Güncel

Ümraniye Belediyesi'nin gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla düzenlediği Cezeri Robot Ligi'nin final müsabakalarının ödül töreni gerçekleşti.

Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde düzenlenen Cezeri Robot Ligi finalistleri belirlendi. Finale kalan öğrenciler, yarışmanın çeşitli kategorilerinde robotlarını sergilerken; otonom ve sürücülü robotların karşı karşıya geldiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmaların odak noktasında; yapay zeka, robotik teknolojiler ve otomasyon alanındaki becerilerin geliştirilmesi ve gençlerin bu alanlara olan ilgisinin artırılması yer aldı. Ayrıca, yarışmada teknik bilgilerin yanı sıra, takım çalışması, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin öne çıkarılması amaçlandı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Yıldırım, gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ümraniye'de robot bile bir başka. Gençlerle her hafta bir turnuva düzenliyoruz. Burada hem İstanbul'daki farklı okullardan hem Ümraniye'den hem de farklı illerden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz liseye gidiyor. Takımlar robotik yarışma gerçekleştiriyor. Bu tür yarışmalar ile gençler becerilerini geliştirecek. Bu şampiyonluklar ile de robotlarını geliştirecekler. Bu tür yarışmaları ne kadar çok yaparsak çocuklar daha da gelişecek. Böyle ligler düzenlemeyi düşünüyoruz. 30-40 maç ile robotik yarışmayı daha iyi hale getireceğiz. Her şey gençler için. Belediye olarak gençlere her türlü imkanı sağlamalıyız" dedi.

2024 CEZERİ ROBOT LİGİ ÜMRANİYE ROBOT YARIŞLARI ÖDÜL ALAN TAKIMLAR

Görüntü Ödülü: 7576/ FMWill

Duyarlı Profesyonellik Ödülü: 9024/ Callister

Takım Ruhu Ödülü: 8084/ Alfa Robotics

Çaylak İlham Ödülü: 9422 Team Forza

Otonom Ödülü: 6459/ AGRobotik

Üretkenlik Ödülü: 6459/ AGRobotik

Kalite Ödülü: 6948/ Kalite Ödülü

Endüstriyel Tasarım Ödülü: 6459/ AGRobotik

Kontrolde İnovasyon Ödülü: 6989/ Kaiser

Mühendislikte Mükemmellik Ödülü: 6989/ Kaiser

Girişimcilik Ödülü: 7576/ FMWill

Jüri Özel Ödülü: 6838/ X-Sharc

En İyi Çaylak Ödülü: 9468/ Team Sirius

Mühendislikte İlham Ödülü: 6431/ Nokta Parantez

Finalist/ 2.lik Ödülü: 6989/ Kaiser – 6874/ Mediterra – 9422/ Team Forza

Şampiyon/ Kazanan Ödülü: 6459/ AGRobotik – 6838/ X-Sharc – 8058/ IELRobotics

Etki Ödülü: 8153/ Tech4Peace

Yılın Öğrencileri: 8058/ IELRobotics/ İbrahim Metin Dönmez

Yılın Mentörü: 7576/ FMWill/ Hasan Turan