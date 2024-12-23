CFCM'den Almanya'daki Saldırıya Tepki

Güncel

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Almanya'daki Noel pazarı saldırısında şüphelinin İslami saiklerle hareket ettiği yönünde "asılsız" iddialarda bulunulmasına ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapılmasına tepki gösterdi.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık'ta Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından failin İslami motiflerle hareket ettiği yönünde yanlış bilgi yayan sosyal medya kullanıcıları eleştirildi.

Bu asılsız yorumların temelinde ideolojik ön yargılara dayalı tutumun yattığını bildiren CFCM, hakikat ortaya çıkmadan konuya ilişkin dezenformasyon yapanların ideolojik ön yargılarını beslemek için saldırıyı "araçsallaştırdığını" vurguladı.

Özellikle sosyal medya ortamında yalan haberlerin toplumda tansiyonu yükselttiğini ve bölünmeye sebep olduğu aktarılan açıklamada, bilginin tahlili hususunda tüm internet kullanıcıları sorumlu olmaya çağırıldı.

CFCM'nin açıklamasında Noel pazarına yönelik "rezil" saldırı şiddetle kınanmış ve Alman halkı ile dayanışma mesajı verilmişti.

21 Aralık'ta Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş 60 kadar kişi yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından gözaltına alınan şüpheli Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğunu anlaşılmıştı.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırganın, 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıda, failin Müslüman ve göçmen olmadığı açıklanmasına rağmen aşırı sağcıların sosyal medyada yaydığı spekülatif haberler üzerine İslam karşıtı ve ırkçı şiddet olayları baş göstermişti. Aşırı sağ grupların şiddet eylemleri günlerce süren eylemleri ülkenin birçok noktasına yayılmıştı.