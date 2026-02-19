ÇGC'nin Yeni Başkanı Kurtul Çakın Göreve Başladı - Son Dakika
19.02.2026 13:43
Kurtul Çakın, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını devralarak yeni yönetimle çalışmalara başladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 32. Genel Kurulu ile Başkanlığa seçilen Kurtul Çakın görevine başladı.

Çakın, görevi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törenle eski başkan Cafer Esendemir'den devraldı.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı Esendemir ve yönetimine teşekkür etti.

Aldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışmalarına başladıklarını belirten Çakın, "ÇGC onur duyulacak bir yapı olacaktır. Bunun sözünü sizlere veriyoruz." dedi.

Cafer Esendemir de 21 yıl önce başladığı görevi devrettiğini dile getirerek, "Eminim ki Kurtul Çakın kardeşimiz de bizden sonra, bizim yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını yapacaktır. Türkiye'de örnek olacak işlere imza atacaklardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Esendemir, Çakın'a Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye etti, Çakın da Esendemir'e çiçek verdi.

Törene, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve gazeteciler de katıldı.

Yönetimde görev dağılımı

Törenin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi, yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Toplantıda, ÇGC Başkan Vekilliğine Temel Eren, başkan yardımcılıklarına İbrahim Erikan, Bekir Karakoca, Tevfik Dinçkalmış, Murat Yonat ve Umut Yüzer getirildi.

Genel Sekreterliğe Hüseyin Sungur, Genel Sekreter Yardımcılığına Adnan Ercan, Mali Sekreterliğe Muzaffer Taş, yardımcılığına Zehra Nurdan Eryalaz getirilirken, Sema Erdoğan, Şeyda Turaçlar, Hayriye Eroğlu ve Umutcan İşledici ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aldığı kararla Sait Güleç'i Danışma Kurulu Başkanlığına, Sema Erdoğan ve Zehra Nurdan Eryalaz'ı Kadınlar Kurulu Başkanlığına, Umutcan İşledici'yi ise Gençlik Kurulu Başkanlığına getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güncel, Medya, Son Dakika

