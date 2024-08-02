ÇGD, Instagram'a Erişim Engeline Tepki Gösterdi - Son Dakika
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ÇGD, Instagram'a Erişim Engeline Tepki Gösterdi

ÇGD, Instagram\'a Erişim Engeline Tepki Gösterdi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Instagram'a getirilen erişim engeline tepki göstererek, bu durumun Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne yapılan yeni bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada, daha önce benzer yasaklardan ders alınmadığı ve sansür uygulamalarının otoriter yönetimlerin karakteristiği olduğu vurgulandı. ÇGD, Instagram ve son aylarda yasaklanan binlerce haberin derhal yurttaşların erişimine yeniden açılmasını talep etti.

02.08.2024 12:38
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(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, (ÇGD) sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Son yasak Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan yeni bir sistematik saldırıdır" denildi.

ÇGD, İnstagram'a erişim engeli getirilmesi üzerine açıklama yaptı. Karara tepki gösterilen açıklamada, "Daha önce defalarca benzerleri yapılan ve her seferinde yargı kararları ile 'ifade özgürlüğüne engel' olarak yorumlanan yasaklardan ders alınmadığı açıktır. Bu tür sansür uygulamaları, otoriter yönetimlerin karakteristiğidir ve kabul edilemez. Instagram ve bununla birlikte son aylarda yasaklanan binlerce haber, derhal yurttaşların erişimine yeniden açılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ÇGD'nin açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformu Instagram, "katalog suçlara uyulmadığı" gerekçesiyle erişime engellenmiştir. Eğer bu gerekçe, gerçekten ana sebep ise ilgili paylaşımlar yerine tüm platforma erişim engeli getirilmesi kabul edilemez.

Daha önce defalarca benzerleri yapılan ve her seferinde yargı kararları ile "ifade özgürlüğüne engel" olarak yorumlanan yasaklardan ders alınmadığı açıktır. Son yasak Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan yeni bir sistematik saldırıdır.

Erişim engelinden hemen önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu platformu hedef almış uyguladığı sansürü eleştirmiş ancak platforma yönelik sansüre sessiz kalmıştır. Kararı alan irade bu engelin altında yatan sebebi bizlere açıklamalıdır.

Basın ve ifade özgürlüğü, demokrasinin temel direklerindendir. Bu tür sansür uygulamaları, otoriter yönetimlerin karakteristiğidir ve kabul edilemez. Instagram ve bununla birlikte son aylarda yasaklanan binlerce haber, derhal yurttaşların erişimine yeniden açılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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