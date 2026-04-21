CH-47 Helikopteri Eğitim Uçuşunda Kaza Kırıma Uğradı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, personelde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.
