- Chanel mağazasında 250 bin dolarlık soygun

WASHINGTON - ABD'de lüks moda markası Chanel'in mağazasında gerçekleştirilen soygunda hırsızlar en az 250 bin dolar değerinde 99 çanta çaldı.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Fransız modaevi Chanel'in mağazası soyuldu. Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında bir grup, beyaz bir otomobilden inerek mağazaya girdi. Hırsızlardan biri yangın tüpünü etrafa püskürterek dikkatleri dağıtmaya çalışırken, ikisi kapıda bekledi, diğerleri ise hızlıca raflardaki çantaları topladı.

Mağazada çalışan güvenlik görevlisinin soygunun ardından kaçan şahısları durdurmak için bir el ateş ettiği, ancak hırsızların kaçmayı başardığı belirtildi. Polis raporuna göre soygunda toplam değeri en az 250 bin dolar olan 99 adet çanta çalındı.

Washington Metropolitan Polis Departmanı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen soygunculardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bir fotoğrafını yayınladı. Soyguna karışan 6 kişiyi bulmak için operasyon başlatılırken polis tarafından yapılan açıklamada, operasyona katkı sağlayacak bilgi paylaşımı yapanlara bin dolar ödül verileceği belirtildi.