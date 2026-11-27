CHANGCHUN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Changchun kentinde düzenlenecek 2027 Kış Üniversite Oyunları için uluslararası medya akreditasyon başvuruları başladı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun çarşamba günkü açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanından gazeteciler, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri, federasyonun internet sitesindeki akreditasyon portalını kullanarak başvuruda bulunabilecek. Oyunlar, 15-25 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyon komitesi, oyunları 1.000'den fazla gazetecinin takip etmesini bekliyor.

33. Kış Üniversite Oyunları, Changchun ve Jilin kentlerinde düzenlenecek. Oyunlarda, kayaklı koşu ve alp disiplinindeki para spor etkinlikleri de dahil olmak üzere 12 spor dalında 97 yarışma gerçekleştirilecek.