Chen Wenqing, Almanya ve Avusturya ziyaretinde 6. Güvenlik Diyaloğu'na katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 22-28 Kasım'da Almanya ve Avusturya'yı ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre Chen, Almanya ziyaretinde 6. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu'na katılacak.
BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 22-28 Kasım tarihlerinde Almanya ve Avusturya'yı ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre Chen, Almanya ziyareti kapsamında 6. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: Xinhua
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