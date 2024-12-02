Chengdu-Viyana Uçuşu Başladı

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CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bağlayan direkt yolcu uçuş rotası pazar günü hizmete girdi.

Pazar günü yerel saatle 02.49'da Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı, 10 saat 20 dakikalık yolculuğun ardından yerel saatle 06.00'da Viyana'ya ulaştı ve yeni rotanın ilk seferini gerçekleştirdi.

Hainan Havayolları tarafından işletilen rotada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi düzenlenecek. Dönüş uçuşu Viyana'dan yerel saatle 12.30'da havalanacak ve 9 saat 40 dakika sonra ertesi gün sabah saat 05.10'da Chengdu'ya inecek.

Chengdu ve Viyana, müzik, sanat, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliği yapıyor. Hainan Havayolları Pazarlama Komitesinden Zhang Naifu, yeni hava rotasının iki şehrin insanları arasındaki etkileşimi artırmasını umduğunu söyledi.