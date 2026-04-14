Chery Group, Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü'nü Barselona'da Açtı

Chery Group, Avrupa'daki yapılanmasını güçlendirmek için Barselona'da Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü'nü açtı. Bu merkez, operasyon, uyumluluk, tedarik zinciri koordinasyonu, finans ve kamu ilişkileri fonksiyonlarını entegre ederek Avrupa işlerinin merkezi platformu olacak ve şirketin küreselleşme stratejisinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Avrupa'yı daha iyi anlayan ve hizmet eden bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket, Avrupa'da 18 pazarda faaliyet gösteriyor ve 2024'ün ilk iki ayında satışlarında önemli artışlar kaydetti. İspanya Ar-Ge Enstitüsü, elektrifikasyon, akıllı mobilite ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanacak ve yerel istihdam yaratacak.

Chery Group, İspanya'da EBRO projesiyle atıl bir fabrikayı yeniden faaliyete geçirerek 1.000'den fazla kişiye istihdam sağladı ve çevre koruma çalışmalarına katıldı. Şirket, 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve toplamda 19 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Barselona'daki bu açılış, Chery'nin küresel yapılanma ve yerelleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.