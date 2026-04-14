Chery Group, Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü'nü Barselona'da Açtı

14.04.2026 11:51
Chery Group, Avrupa'daki yapılanmasını güçlendirmek amacıyla Barselona'da Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü'nü açtı. Bu merkez, şirketin küreselleşme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Chery Group, Avrupa'daki yapılanmasını güçlendirmek için Barselona'da Avrupa Operasyon Merkezi ve İspanya Ar-Ge Enstitüsü'nü açtı. Bu merkez, operasyon, uyumluluk, tedarik zinciri koordinasyonu, finans ve kamu ilişkileri fonksiyonlarını entegre ederek Avrupa işlerinin merkezi platformu olacak ve şirketin küreselleşme stratejisinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Avrupa'yı daha iyi anlayan ve hizmet eden bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket, Avrupa'da 18 pazarda faaliyet gösteriyor ve 2024'ün ilk iki ayında satışlarında önemli artışlar kaydetti. İspanya Ar-Ge Enstitüsü, elektrifikasyon, akıllı mobilite ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanacak ve yerel istihdam yaratacak.

Chery Group, İspanya'da EBRO projesiyle atıl bir fabrikayı yeniden faaliyete geçirerek 1.000'den fazla kişiye istihdam sağladı ve çevre koruma çalışmalarına katıldı. Şirket, 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve toplamda 19 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Barselona'daki bu açılış, Chery'nin küresel yapılanma ve yerelleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
