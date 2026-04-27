Chery ve Bosch'tan 48V Araç Mimarisi İş Birliği

Çin'in otomotiv ihracat lideri Chery, 48V araç mimarisi için Bosch ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi gibi yüksek performanslı bileşenlere yönelik artan talebi karşılamak için 48V elektrik mimarileri geliştirilecek. Ortak geliştirilen mimari; yüksek güç, hafif yapı, yüksek entegrasyon, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik avantajları sunuyor. Sistem ağırlığı 10 kg'dan fazla azaltılırken, steer-by-wire motor tepki hızı %20 artırıldı. Ayrıca bağımsız yedekli güç besleme tasarımı ile kritik fonksiyonların kesintisiz çalışması sağlanıyor.

Chery ve Bosch arasındaki 25 yılı aşkın iş birliği, Ekim 2024'te imzalanan mutabakat zaptı ile 48V sistemine odaklandı. 18 aylık çalışma sonucunda prototipler geliştirildi ve seri üretim için temel oluşturuldu. Teknoloji ilk olarak Chery'nin premium markası EXEED'in amiral gemisi modelinde kullanılacak. Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, iş birliğinin global pazar için teknoloji ekosistemi inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ise, iki şirketin deneyimlerini birleştirerek yeni nesil 48V araçların seri üretimini hızlandıracaklarını ifade etti.

Küresel otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm dönüm noktasında, bu iş birliği Chery'nin yapay zeka stratejisini ilerletmesi ve global inovasyon vizyonunu hayata geçirmesi açısından kritik. 48V sisteminin ortak geliştirilmesi, akıllı mobilite dönüşümünü destekleyecek. Chery, Nisan 2026'daki Pekin Otomobil Fuarı ve Uluslararası İş Zirvesi'nde yeni teknolojilerini sergileyecek. OMODA & JAECOO markaları küresel varlığını güçlendirirken, AiMOGA ile akıllı teknolojiler gerçek hayata entegre ediliyor. Tüm bu gelişmeler, Chery'nin çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel mobilite ekosistemi inşa etme kararlılığını ortaya koyuyor.