Chery ve Bosch'tan 48V Araç Mimarisi İş Birliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomotiv devi Chery, 48V araç mimarisi için Bosch ile stratejik anlaşma imzaladı. Yeni nesil üretim ve akıllı araç teknolojilerinde öncülük hedefleniyor.

Çin'in otomotiv ihracat lideri Chery, 48V araç mimarisi için Bosch ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi gibi yüksek performanslı bileşenlere yönelik artan talebi karşılamak için 48V elektrik mimarileri geliştirilecek. Ortak geliştirilen mimari; yüksek güç, hafif yapı, yüksek entegrasyon, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik avantajları sunuyor. Sistem ağırlığı 10 kg'dan fazla azaltılırken, steer-by-wire motor tepki hızı %20 artırıldı. Ayrıca bağımsız yedekli güç besleme tasarımı ile kritik fonksiyonların kesintisiz çalışması sağlanıyor.

Chery ve Bosch arasındaki 25 yılı aşkın iş birliği, Ekim 2024'te imzalanan mutabakat zaptı ile 48V sistemine odaklandı. 18 aylık çalışma sonucunda prototipler geliştirildi ve seri üretim için temel oluşturuldu. Teknoloji ilk olarak Chery'nin premium markası EXEED'in amiral gemisi modelinde kullanılacak. Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, iş birliğinin global pazar için teknoloji ekosistemi inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ise, iki şirketin deneyimlerini birleştirerek yeni nesil 48V araçların seri üretimini hızlandıracaklarını ifade etti.

Küresel otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm dönüm noktasında, bu iş birliği Chery'nin yapay zeka stratejisini ilerletmesi ve global inovasyon vizyonunu hayata geçirmesi açısından kritik. 48V sisteminin ortak geliştirilmesi, akıllı mobilite dönüşümünü destekleyecek. Chery, Nisan 2026'daki Pekin Otomobil Fuarı ve Uluslararası İş Zirvesi'nde yeni teknolojilerini sergileyecek. OMODA & JAECOO markaları küresel varlığını güçlendirirken, AiMOGA ile akıllı teknolojiler gerçek hayata entegre ediliyor. Tüm bu gelişmeler, Chery'nin çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel mobilite ekosistemi inşa etme kararlılığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Bosch, Chery, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:54:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.