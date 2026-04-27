Chery ve Bosch'tan 48V Mimarisi İş Birliği - Son Dakika
Chery ve Bosch'tan 48V Mimarisi İş Birliği

27.04.2026 12:19
Chery ve Bosch, yeni nesil 48V araç mimarisi geliştirmek için stratejik ortaklık kurdu. Bu sistem, akıllı kokpit ve by-wire teknolojilerini destekleyerek araçları daha verimli ve hafif hale getirecek.

Chery ve Bosch, Pekin'de düzenlenen törenle yeni nesil 48V araç mimarisinin geliştirilmesi ve seri üretimi için stratejik iş birliği duyurdu. 12V sistemlerin yetersiz kaldığı akıllı kokpit, steer-by-wire gibi teknolojiler için 48V mimarisi, 15 kW güç kapasitesi ve 10 kg'dan fazla ağırlık tasarrufu sağlıyor. Steer-by-wire tepki hızı yüzde 20 artarken, sistem güvenlik için bağımsız yedekli güç beslemesi sunuyor.

Bu ortaklık, Tesla ve BYD gibi rakiplere karşı stratejik bir hamle olarak görülüyor. Chery ve Bosch'un 25 yılı aşan iş birliği tecrübesiyle, 48V teknolojisi ilk olarak Chery'nin premium markası EXEED'in amiral gemisi modelinde kullanılacak. Chery CEO'su Yin Tongyue, projenin küresel teknoloji ekosistemi için kritik olduğunu belirtirken, Bosch CEO'su Stefan Hartung, ortaklığın yeni nesil araçların seri üretimini hızlandıracağını vurguladı.

Son Dakika Güncel Chery ve Bosch'tan 48V Mimarisi İş Birliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Chery ve Bosch'tan 48V Mimarisi İş Birliği - Son Dakika
