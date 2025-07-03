ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Chicago'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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