Chicago'da Suriyeliler Sevinç Gösterisi Düzenledi

Güncel

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi, dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler tarafından sokaklarda ve meydanlarda coşkuyla kutlandı.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki rejimin çökmesi üzerine kent meydanında bir araya geldi.

Bayraklar ve pankartlarla kutlama yapan Suriyeliler, şarkılar söyleyip dans ederek slogan attı.

Gösteri sırasında ayrıca, kalabalığın arasından ezan sesleri yükseldi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.