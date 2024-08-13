Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında Sergisi İstanbul'da Açılıyor - Son Dakika
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Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında Sergisi İstanbul'da Açılıyor

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan 'Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında' sergisi, 6 Eylül'de İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide, sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi farklı ifade biçimlerinde hazırladığı eserler yer alacak.

13.08.2024 13:27
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Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" sergisi, 6 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modernden yapılan açıklamaya göre Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen sergide, Shiota'nın Türkiye'ye özel ürettiği eseri görülebilecek.

Japan Foundation ortaklığında hazırlanan sergi, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ve Arnica'nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü, İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ile asistan küratör Yazın Öztürk'ün üstlendiği sergide, sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi farklı ifade biçimlerinde hazırladığı eserler yer alıyor.

Shiota, sergiye de adını veren "Dünyalar Arasında" başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği İstanbul'un konumundan yola çıkarak üretti. Eser, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikayeleri keşfetme fırsatı sunuyor.

Sergi, 6 Eylül'den 20 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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