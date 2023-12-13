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China Eastern Havayolları, Shanghai-Kahire arasında direkt uçuşlara başladı - Son Dakika
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China Eastern Havayolları, Shanghai-Kahire arasında direkt uçuşlara başladı

China Eastern Havayolları, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Shanghai ile Mısır'ın başkenti Kahire arasında direkt uçuşlara başladığını duyurdu. Gidiş dönüş seferlerinin haftada üç kez düzenleneceği belirtilirken, yeni havayolu güzergahının açılışı törenle kutlandı.

China Eastern Havayolları, Shanghai-Kahire arasında direkt uçuşlara başladı
13.12.2023 - 18:49,
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ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Konukların çeşitli görüntüleri

3. China Eastern Havayolları ile ilgili çeşitli görüntüler

China Eastern Havayolları, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Shanghai ile Mısır'ın başkenti Kahire arasında direkt uçuşlara başladığını duyurdu.

Gidiş dönüş seferlerinin Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftada üç kez düzenleneceğini kaydeden şirket, Shanghai-Kahire arasında uçuş rotası başlatan ilk Çinli havayolu şirketi olduklarını da belirtti.

İlk uçak, 232 yolcusuyla Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Pazartesi günü yerel saatle 7.19'da Kahire Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeni havayolu güzergahının açılışını kutlamak üzere Pazartesi günü geç saatlerde düzenlenen törene, Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang ve Mısır Sivil Havacılık Bakanı Muhammed Abbas Helmi katıldı.

Son yıllarda Çin'le Mısır arasında artan halklar arası etkileşimlerden övgüyle bahseden Çin Büyükelçisi, havacılık sektöründe ikili işbirliğinin artmaya devam edeceğini belirterek diğer alanların yanı sıra uçak bakımı ve havalimanı hizmetleri alanlarında da işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Mısırlı bakan, Shanghai-Kahire arasında uçuş güzergahının açılmasının, iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimleri teşvik edeceğini belirtti.

Merkezi Shanghai'da yer alan China Eastern Havayolları, Çin'de devlete ait en büyük üç havayolu şirketinden biri konumunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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