China Eastern, Stockholm Uçuşlarını Yeniden Başlattı

STOCKHOLM, 23 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, 6 yıllık aranın ardından Shanghai ile İsveç'in başkenti Stockholm arasındaki direkt uçuşlarını yeniden başlattı.

Pazartesi günü Shanghai'dan kalkan Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı, Stockholm Arlanda Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından 250'den fazla yolcusuyla Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçak, iki kent arasındaki direkt uçuş rotasını resmen yeniden başlatmış oldu.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre, pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç sefer düzenlenecek. Yeniden başlatılan uçuşların, Çin ile İsveç arasındaki seyahatlerde aktarma süresini kısaltması ve yolculuk konforunu artırması bekleniyor.

China Eastern Havayolları ile İsveç devletine ait havalimanı işletmecisi Swedavia Airports tarafından Stockholm Arlanda Havalimanı'nda düzenlenen açılış töreninde, yolculara ikramlar ve kırtasiye ürünlerinden oluşan hatıralık hediyeler dağıtıldı.

Swedavia Airports Havacılık İşleri Direktörü Elizabeth Axtelius, rotanın büyük önem taşıdığını ve yeniden başlamasının İsveç'te uzun süredir beklendiğini söyledi.

Yeniden başlatılan seferlerin Çin-İsveç arasındaki ticaret işbirliğini, kültürel etkileşimi ve ulaşım ağlarını destekleyeceğini vurgulayan Axtelius, iki ülkenin yanı sıra Çin ile Avrupa arasındaki iş, turizm ve insan ilişkilerini de geliştireceğini ifade etti.