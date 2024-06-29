China Southern Havayolları, Guangzhou-İstanbul direkt uçuş rotasını başlattı - Son Dakika
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China Southern Havayolları, Guangzhou-İstanbul direkt uçuş rotasını başlattı

China Southern Havayolları, Guangzhou şehri ile İstanbul arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlattı. Haftada üç kez düzenlenecek olan seferler, iki ülke arasındaki hava köprüsünü genişleterek ekonomik, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak.

29.06.2024 11:19
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İSTANBUL, 29 Haziran (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Çin'in güneyindeki Guangzhou şehri ile İstanbul arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlattı.

CZ8065 sefer sayılı ilk uçak 259 yolcuyla Cuma günü 00: 30 sularında Guangzhou'dan havalandı. Uçuş süresi yaklaşık 10 saati bulan Guangzhou ile İstanbul arasında haftada üç kez gidiş-dönüş seferleri düzenlenecek.

China Southern Havayolları İstanbul Ofisi Genel Müdürü Xu Jiafeng, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni rotanın "iki ülke arasındaki hava köprüsünü genişleterek ekonomik, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracağını" söyledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong törende yaptığı konuşmada yeni direkt uçuş rotasının "sadece Çin ve Türkiye arasındaki seyahati kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda ikili işbirliğini genişletmek ve kültürlerarası iletişimi güçlendirmek için yeni fırsatlar yaratacağını" söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel China Southern Havayolları, Guangzhou-İstanbul direkt uçuş rotasını başlattı - Son Dakika

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