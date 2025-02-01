Chongqing\'de Ateş Ejderhası Dansı Kutlandı

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CHONGQİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tongliang ilçesinde Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında büyük bir ateş ejderhası dansı sahnelendi.

Tongliang'da binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Tongliang Ejderha Dansı, 2006 yılının Mayıs ayında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Tongliang Ejderha Dansı, diğer geleneksel ejderha danslarından önemli ölçüde farklı çünkü bu dans yaklaşık 1.500 santigrat derecede eritilmiş demirden oluşan "ateşler" veya "kıvılcımlar" ile gerçekleştiriliyor.