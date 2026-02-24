Chp, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" Başlığıyla Vaatlerini Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chp, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" Başlığıyla Vaatlerini Açıklayacak

24.02.2026 09:21  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nda 2 Mart Pazartesi günü yapılacak “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” başlığıyla CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının hazırlıkları ele alındı. Toplantıya ilişkin konuşan kurmaylar, 18 politika başlığındaki vaatlerin Genel Başkan Özel tarafından açıklanacağını belirtti.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nda 2 Mart Pazartesi günü yapılacak "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" başlığıyla CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının hazırlıkları ele alındı. Toplantıya ilişkin konuşan kurmaylar, 18 politika başlığındaki vaatlerin Genel Başkan Özel tarafından açıklanacağını belirtti.

CHP CAO Yürütme Kurulu, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CAO binasında toplandı. Sat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık altı saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu başkanları kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi.

2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşması

Toplantıda 2 Mart Pazartesi günü yapılacak lansmana ilişkin hazırlıklar ele alındı. Partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık sürecine yönelik kurumsal yapılanmasını, politika üretim kapasitesini ve stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı toplantının başlığının "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" olarak belirlendiği öğrenildi. Özel'in başkanlık edeceği ve açılış konuşmasını yapacağı lansman, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplantıya MYK, PM ve YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MYK üyeleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile CAO Koordinasyon, Yürütme ve Politika Kurulu üyelerinden oluşan 600 kişilik bir katılım öngörülüyor.

"Önümüzdeki vizyon açıklanacak"

Lansmana ilişkin konuşan parti kurmayları, "Toplantıda partinin önümüzdeki döneme ilişkin vizyonu açıklanacak. Daha sonra dijital veya yazılı halde de dağıtılacak olan bu vizyonu bütün örgüt; her yerde anlatacak. 18 politika kurulunun ürettiği çözüm önerilerini, dört-beş set halinde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın ülkenin sorunlarını çözeceği için de tutsak edildiğini biliyoruz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Bütün sorunlar çözülebilir. Tüm sorun, kaynakların yerinde kullanılmaması ve kötü yönetim. Bu ülke hem insan kaynağı hem sermaye birikimi olan bir ülke" ifadelerini kullandı.

"İktidar kadrosunun fotoğrafı verilecek"

Partiyi iktidara taşıyacak kadrolara ilişkin fotoğrafın 2 Mart'ta verileceğine dikkati çeken kurmaylar, "9 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızın yargılaması başlıyor. Onun hemen öncesinde 2 Mart'ta bu lansmanı yapıyor olmamız, bugündeme sıkışmadığımızın göstergesi. Aslına 9 Mart'taki yargılama, Türkiye'nin bir sonraki iktidarına dair bir blokajın enstrümanı. Biz 2 Mart'ta bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu tarihten sonra gölge bakanlarımız eş zamanlı olarak daha çok sahada olacak" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun görüşmelerini kısıtlamaya kalkarlarsa tepkimiz en üst perdeden olur"

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması sonrasında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerde yaşanan bir haftalık aksaklığı değerlendiren kurmaylar, "Atamanın yapıldığı hafta olması nedeniyle böyle bir aksaklık yaşandığını düşünüyoruz, bu hafta sorun yaşamayacağımız söylenmişti" dedi. Yeni haftada İmamoğlu'na ilk ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu gerçekleştirdi. Buna karşın tutuklularla görüşmenin zorlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacığına yönelik hazırlıkları değerlendiren CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde olduğu süreci anımsatarak "Kendisine yapılmayanı bir başkasına eziyet haline getirmek, ona orada belli haklarını vermemek, esir muamelesi yapmak kabul edilebilir değil. Bu hem kamuoyu nezdinde hem vicdanlarda yerini bulur, gerekli tepki en üst perdeden gösterilir. Hem 'hukuk devleti' diyeceksin hem her anlamda hukuku katledeceksin. İmamoğlu'nun görüşmelerini kısıtlamaya kalkarlarsa veya orada çalışma ortamını zorlaştırmaya kalkarlarsa tepkimiz en üst perdeden olur" dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, 2 Mart'ta 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' Başlığıyla Vaatlerini Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:57
Mustafa Sandal’ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Chp, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" Başlığıyla Vaatlerini Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.