Chp, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" Başlığıyla Vaatlerini Açıklayacak

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nda 2 Mart Pazartesi günü yapılacak "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" başlığıyla CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının hazırlıkları ele alındı. Toplantıya ilişkin konuşan kurmaylar, 18 politika başlığındaki vaatlerin Genel Başkan Özel tarafından açıklanacağını belirtti.

CHP CAO Yürütme Kurulu, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CAO binasında toplandı. Sat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık altı saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu başkanları kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi.

2 Mart'ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşması

Toplantıda 2 Mart Pazartesi günü yapılacak lansmana ilişkin hazırlıklar ele alındı. Partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık sürecine yönelik kurumsal yapılanmasını, politika üretim kapasitesini ve stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı toplantının başlığının "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" olarak belirlendiği öğrenildi. Özel'in başkanlık edeceği ve açılış konuşmasını yapacağı lansman, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplantıya MYK, PM ve YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MYK üyeleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile CAO Koordinasyon, Yürütme ve Politika Kurulu üyelerinden oluşan 600 kişilik bir katılım öngörülüyor.

"Önümüzdeki vizyon açıklanacak"

Lansmana ilişkin konuşan parti kurmayları, "Toplantıda partinin önümüzdeki döneme ilişkin vizyonu açıklanacak. Daha sonra dijital veya yazılı halde de dağıtılacak olan bu vizyonu bütün örgüt; her yerde anlatacak. 18 politika kurulunun ürettiği çözüm önerilerini, dört-beş set halinde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın ülkenin sorunlarını çözeceği için de tutsak edildiğini biliyoruz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Bütün sorunlar çözülebilir. Tüm sorun, kaynakların yerinde kullanılmaması ve kötü yönetim. Bu ülke hem insan kaynağı hem sermaye birikimi olan bir ülke" ifadelerini kullandı.

"İktidar kadrosunun fotoğrafı verilecek"

Partiyi iktidara taşıyacak kadrolara ilişkin fotoğrafın 2 Mart'ta verileceğine dikkati çeken kurmaylar, "9 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızın yargılaması başlıyor. Onun hemen öncesinde 2 Mart'ta bu lansmanı yapıyor olmamız, bugündeme sıkışmadığımızın göstergesi. Aslına 9 Mart'taki yargılama, Türkiye'nin bir sonraki iktidarına dair bir blokajın enstrümanı. Biz 2 Mart'ta bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu tarihten sonra gölge bakanlarımız eş zamanlı olarak daha çok sahada olacak" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun görüşmelerini kısıtlamaya kalkarlarsa tepkimiz en üst perdeden olur"

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması sonrasında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerde yaşanan bir haftalık aksaklığı değerlendiren kurmaylar, "Atamanın yapıldığı hafta olması nedeniyle böyle bir aksaklık yaşandığını düşünüyoruz, bu hafta sorun yaşamayacağımız söylenmişti" dedi. Yeni haftada İmamoğlu'na ilk ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu gerçekleştirdi. Buna karşın tutuklularla görüşmenin zorlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacığına yönelik hazırlıkları değerlendiren CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde olduğu süreci anımsatarak "Kendisine yapılmayanı bir başkasına eziyet haline getirmek, ona orada belli haklarını vermemek, esir muamelesi yapmak kabul edilebilir değil. Bu hem kamuoyu nezdinde hem vicdanlarda yerini bulur, gerekli tepki en üst perdeden gösterilir. Hem 'hukuk devleti' diyeceksin hem her anlamda hukuku katledeceksin. İmamoğlu'nun görüşmelerini kısıtlamaya kalkarlarsa veya orada çalışma ortamını zorlaştırmaya kalkarlarsa tepkimiz en üst perdeden olur" dedi.